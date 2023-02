Tamba : une vingtaine de prostituées envoyées en prison

Un vaste réseau de proxénétisme, comptant une vingtaine de prostituées, a été démantelé à Tambacounda (Est). Les proxénètes de nationalité étrangère (Nigéria) ont été envoyées en prison. Le propriétaire de la maison utilisée à cet effet figure parmi les personnes arrêtées, rapporte L'Obs.



Tout est parti d'une information parvenue aux limiers du commissariat central, faisant état d'un vaste réseau de proxénétisme. L'information précise que les actrices sont, dans leur écrasante majorité, en situation de séjour irrégulier.



Selon le dénonciateur, ce réseau de proxénétisme bénéficie de la complicité du propriétaire de la maison utilisée à cet effet. Le maître des lieux, un homme d'un âge avancée, identifié sous le nom de M. Macalou, est très connu des services de l'identité judiciaire.



Un dispositif de surveillance mis en place autour, parviendra à collecter des indices et éléments de taille prouvant l'existence de cette pratique délictuelle.



Arrêté, M. Macalou avoue aux enquêteurs avoir loué sa maison à des proxénètes. Lui et les 20 Nigérianes ont été tous déférés au parquet à la fin de leur garde à vue. Ils ont été tous inculpés et placés sous mandat de dépôt. Ils seront attraits mercredi prochain, devant la barre du tribunal correctionnel de Tamba.