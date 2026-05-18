Cybère attaque informatique: reprise progressive des services

La Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) a annoncé la « reprise progressive des services de paiement et d'encaissement », après un incident technique d'origine malveillante ayant affecté ses infrastructures numériques. Selon le communiqué officiel de la DGCPT en date du 18 mai 2026, l'institution indique que les « opérations de sécurisation et de restauration de ses systèmes d'information se poursuivent, avec succès ».







Le texte, signé par le Directeur général Amadou Tidiane Gaye, précise que « les analyses techniques réalisées à ce stade confirment que cet incident résulte d'actes malveillants ». Ces derniers ont provoqué des « perturbations sur certains services et plateformes » ainsi qu'une « diffusion irrégulière d'informations passible de poursuites ». En conclusion, la direction a tenu à remercier les usagers et les partenaires pour « leur compréhension et leur coopération ».

