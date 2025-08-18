Tambacounda : cinq (5) morts dont un par électrocution et un cas de noyade dénombrés

La région de Tambacounda ( sud-est) traverse une série noire avec cinq décès enregistrés en seulement 72 heures, tous liés aux conséquences des fortes pluies qui s'abattent sur le territoire. Ce lundi 18 août 2025, les services sanitaires et sécuritaires sont en état d'alerte maximale après deux nouveaux drames survenus ce week-end.



L'Observateur informe que le quartier Afia de Tambacounda a été le théâtre d'un drame absurde dans la nuit du 16 août. Boubacar Diallo, jeune commerçant guinéen de 18 ans, a trouvé la mort en nettoyant sa boutique inondée. Selon les premiers éléments de l'enquête, le jeune homme aurait manipulé une rallonge électrique immergée dans l'eau, provoquant une électrocution foudroyante. Les pompiers arrivés sur place n'ont pu que constater le décès, le courant ayant causé un arrêt cardiaque immédiat. La victime, résidente depuis trois ans dans la localité, préparait justement son retour au pays natal pour la fin du mois."



A quelques kilomètres de là, le village de Sinthiou Mamadou pleure la disparition tragique d'Allassane Konté, jeune agriculteur prometteur de 18 ans. Alors qu'il conduisait son troupeau vers un point d'eau samedi après-midi, le jeune homme a voulu tester la profondeur d'un marigot grossi par les pluies. Selon le témoignage des enfants présents, Allassane a brutalement disparu sous l'eau après avoir glissé sur la berge boueuse. Malgré les efforts des villageois alertés dans la minute qui suivit, les recherches n'ont permis de retrouver le corps que deux heures plus tard, à près de 100 mètres en aval du lieu de la noyade.



Ces deux nouveaux drames s'inscrivent dans une série noire débutée le 15 août, où trois personnes avaient déjà péri dans des circonstances similaires. Une sexagénaire emportée par les eaux à Médina Coura, un enfant de 4 ans surpris par la montée des eaux à Loffé, et un charbonnier pris au piège dans sa propre habitation à Bandiagara. Le préfet de Tambacounda a tenu à rappeler lors d'un point presse que 'ces événements ne sont pas une fatalité, mais le résultat de comportements à risque et d'infrastructures inadaptées aux conditions climatiques extrêmes'.



Face à cette situation d'urgence, les autorités ont annoncé le déploiement de cellules de crise dans les zones les plus touchées. Des équipes mobiles de sensibilisation vont sillonner les quartiers à risque pour rappeler les consignes de sécurité, tandis que les services techniques ont été mobilisés pour sécuriser les installations électriques exposées.