Tambacounda et Makacolibantang : le docteur Bayal Cissé annonce l'ouverture de deux blocs opératoires avant le 31 juillet

Le docteur Bayal Cissé, directeur régional de la santé de Tambacounda (Est), a annoncé, vendredi, l’ouverture de blocs opératoires pour les centres de santé de la capitale régionale et de Makacolibantang, qui se fera, selon lui, avant le 31 juillet 2024. Il intervenait à une réunion de la direction régionale de la santé qui s’est tenue à Makacolibantang. Ladite rencontre se tenait dans le cadre de la délocalisation des réunions de coordination de la direction régionale de la santé, après Bakel, Goudiry et Koumpentoum.



« En ce qui concerne les urgences sanitaires, deux fortes recommandations ont été retenues. Il s’agit de l’ouverture du bloc opératoire du centre de santé de Makacolibantang. Il s’agit aussi de compléter et d’ouvrir le bloc opératoire du centre de santé de Tambacounda, tout cela avant le 31 juillet », a dit M. Cissé révélant qu’actuellement, les équipes de ces deux blocs sont en train d’être installées dans ces deux districts ».



Selon lui, les prestataires, la direction des ressources humaines, la direction de la santé et l’État soutiennent l’installation de ces équipements.