Tambacounda : un berger tue son épouse de 16 ans et brûle le corps sans vie dans un feu de brousse

Le procès d’un crime d’une violence inouïe s’est tenu hier lundi devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Tambacounda. H. Sow, berger de 23 ans, y a comparu pour avoir tué son épouse, A. Bâ, âgé de 16 ans en l’étranglant avant de tenter de faire disparaître son corps en le brûlant dans un feu de brousse à Diam Welly, village du département de Koumpentoum.



Les faits remontent au 19 mars 2024. Ce jour-là, au retour du pâturage, H. Sow demande de l’eau à sa femme. Celle-ci l’ignore et quitte la maison pour aller ramasser du bois mort. S’en suivra une querelle fatale. Selon le récit rapporté par L’Observateur, l’époux l’a rattrapé et a exigé des explications, mais il s’est vu insulté. La dispute dégénère, et dans un accès de colère, H. Sow l’a étranglé à mains nues. La jeune femme perd la vie sur le coup. Le certificat médical évoque une "strangulation avec protrusion de la langue".



Dans une tentative de dissimulation de son crime, H. Sow a transporté le corps sans vie de son épouse jusqu’à un feu de brousse. Il le démembre et jette les parties dans les flammes, qu’il alimente avec du bois sec et des herbes. Il attend que le corps soit entièrement calciné avant de rentrer chez lui. Arrêté et attrait à la barre, le berger a déclaré ne pas comprendre ce qui l’a poussé à commettre un tel acte. Le procureur de la République a requis la réclusion criminelle à perpétuité.



Le tribunal rendra son verdict le 30 mai prochain.