Tambacounda: un déficient mental gagne 9 millions de F Cfa, l'argent divise deux familles

Un déficient mental a remporté le gros lot au PMU (Pari Mutuel Urbain). Il a gagné 9 millions de F Cfa après avoir joué au quinté vendredi dernier. Informées de la nouvelle, une famille établie dans le quartier Plateau de la commune de Tambacounda ( est du pays) et celle du parieur gagnant se crêpent le chignon.



En effet, la famille Coulibaly qui n’a aucun lien de parenté avec le déficient mental s’est rendue à l’agence pour prendre toutes les dispositions afin de récupérer l’argent. Mais c’était sans compter avec la famille du malade qui a alerté le procureur près le Tribunal de Tambacounda qui a ouvert une enquête.



Pour titrer l’affaire au clair, les deux familles ont été convoquées dans les locaux de la Brigade de gendarmerie de la localité qui a hérité du dossier.



Interrogée, la famille Coulibaly qui avait déjà fini de mettre en place un projet, déclare qu’elle voulait construire une maison, acheter des denrées alimentaires, etc.



La maman du malade mental, C. Souaré, une vieille dame vivant avec un handicap et mendiante, a finalement était l’heureuse gagnante.



Son fils, M.KD, s’est rendu à Dakar pour récupérer l’argent, rapporte L'Observateur.