PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Tambacounda : un homme de 47 ans cultivait du chanvre indien dans son domicile



Tambacounda : un homme de 47 ans cultivait du chanvre indien dans son domicile
Babacar Ndiaye, un homme âgé de 47 ans, se disant ouvrier, a été interpellé par la Brigade régionale des stupéfiants (Bt) de Tambacounda (est) hier mercredi. Il est poursuivi pour avoir cultivé du chanvre indien dans son domicile, sis au quartier Plateau, selon le journal Libération dans sa parution de ce jeudi.

Lors de l'opération, trois plants ont été découverts dans une plantation de maïs que le suspect a aménagé dans son domicile. Le mis en cause a été placé en garde à vue. 
Ndèye Khouredia Seck (stagiaire)

Jeudi 2 Octobre 2025 - 11:59


