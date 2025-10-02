Tambacounda : un homme de 47 ans cultivait du chanvre indien dans son domicile

Babacar Ndiaye, un homme âgé de 47 ans, se disant ouvrier, a été interpellé par la Brigade régionale des stupéfiants (Bt) de Tambacounda (est) hier mercredi. Il est poursuivi pour avoir cultivé du chanvre indien dans son domicile, sis au quartier Plateau, selon le journal Libération dans sa parution de ce jeudi.



Lors de l'opération, trois plants ont été découverts dans une plantation de maïs que le suspect a aménagé dans son domicile. Le mis en cause a été placé en garde à vue.