Tambacounda : un malade mental viole une femme et prétend accomplir une mission divine

Les faits remontent au 8 septembre. Habibou D. a accompagné son fils, Thierno Shakir D., souffrant de troubles mentaux depuis plus de deux ans, au centre psychiatrique de Djinkoré, à Tambacounda, pour honorer un rendez-vous médical. Arrivés de Dakar la veille, père et fils se rendent régulièrement dans cet établissement afin d’assurer le suivi du traitement.



Après la consultation, profitant de l’absence de son père parti à la pharmacie pour acheter les médicaments prescrits, Thierno Shakir s’est éclipsé et a embarqué à bord d’un bus en direction de Dakar. Mais son voyage a été de courte durée : les responsables du véhicule, ayant constaté son état mental et le fait qu’il ne disposait pas d’argent pour payer son ticket, l’ont fait descendre au niveau du village de Lycounda.



Poursuivant son chemin à pied, Thierno Shakir est tombé sur Aissatou C., assise au bord de la route, au village de Saré Gayo, situé à 3 kilomètres à l’ouest de Koussanar. Sans hésiter, il l’a agressée et contrainte à un rapport sexuel. Les cris de détresse de la victime ont alerté un jeune garçon, témoin de la scène, qui s’est empressé d’alerter le voisinage. Ce dernier est intervenu et a réussi à libérer Aissatou des griffes de son agresseur.



Arrêté et conduit à la gendarmerie, Thierno Shakir D. a reconnu les faits. Il a expliqué avoir voulu « assouvir sa curiosité de coucher avec une femme » et a déclaré, de manière délirante, être « Adam » en mission divine.



Selon L’Observateur de ce mercredi 10 septembre, malgré son état, il a été déféré au parquet du tribunal de grande instance de Tambacounda à l’expiration de sa garde à vue.