Tambacounda : un syndicat des travailleurs de la santé annonce une marche le 4 décembre à Dakar

Les agents de santé de la région de Tambacounda (est), regroupés autour de la convention des professionnels de la santé et de l’Action sociale, annoncent une marche le 4 décembre prochain. La manifestation aura lieu à Dakar et aura pour objectif de dénoncer "l’injustice et la précarité dans le secteur".



« Depuis 10 ans, on est en train de poser le même problème. Nous avons décidé, parce qu’on a mis en place ce qu’on appelle une convention des professionnels de la santé et de l’Action sociale, d’organiser une marche le vendredi 4 décembre à Dakar. Nous voulons regrouper au moins, un millier de personnes à Dakar », a annoncé le Secrétaire général dudit syndicat affilié à la Cnts/FC.



Selon Cheikh Seck, ce mouvement d’humeur a pour objectif de faire savoir aux autorités qu’ils « ne peuvent pas être-là dans cette situation, quand le pays avait des problèmes avec la Covid-19, c’est les agents de santé qui étaient sur le terrain. Aujourd’hui, on parle d’éradication de cette maladie, il est grand temps qu’on pense à ceux qui, au temps, étaient à l’origine ».



Seck est d’avis qu’il n’y a pas mal d’affections ou de maladies qui ont été éradiquées. Et, « ceux sont les agents de santé qui sont dans les zones les plus reculées qui ont été à l’origine », a-t-il fait savoir.



Autre revendication, le nombre de fonctionnaires dans le secteur de la santé. « Dans la fonction publique, sur 140.000 fonctionnaires seuls 8000 agents sont du secteur de la santé. « C’est très insuffisant », a déploré le syndicaliste.