Taxawu Senegaal appelle les Sénégalais au combat pour se débarrasser "d'une justice instrumentalisée"

Le Collectif des Avocats de la Défense, en accord avec Khalifa Ababacar Sall, a décidé de se retirer d’un procès en appel qui ne garantit pasle droit à un procès équitable.



Cette défense de rupture s’imposait devant la partialité manifeste des juges d’appel qui, malgré les plaidoiries pertinentes des avocats aux fins de prouver le caractère non fondé des poursuites, ont décidé de couvrir par la forfaiture les nombreuses violations des droits depuis le déclenchement de cette procédure. En effet, del’enquête préliminaire de policeau procès en appel en passant par l’instruction et le jugement en première instance, cette procédure est entachée de graves violations des droits des prévenus que les juges d’appel refusent d’admettre. Après avoir refusé d’exécuter l’arrêt de la Cour de Justice de la CEDEAO en violation des engagements internationaux signés et ratifiés par notre pays, les juges d’appel ont, à nouveau, trahi leur serment en décidant de rejeter sans motivation fondée les exceptions d’inconstitutionnalité et de joindre les exceptions de nullité au fond alors que l’évidence des violations des droits des prévenus leur imposait d’annuler la procédure.



Ces décisions de la Cour d’Appel rédigées à l’encre de la lâcheté et marquées du sceau de l’indignité sont caractéristiques d’une forfaiture commise par des juges politiques qui, comme le Procureur de la République, le Doyen des Juges d’Instruction et le Président du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar avant eux, ont accepté d’être les bras armés d’une justice instrumentalisée à des fins politiques. En effet, il ne fait aucun doute que cette mascaradejudiciaire menée à charge et au pas de charge tant en phase d’instruction qu’enphase de jugement pour hâter l’issue duprocès vise à exécuter la commande politique de Macky Sall de faire condamner Khalifa Ababacar Sall en vue de l’éliminer de l’élection présidentielle de 2019.



Taxawu Senegaal salue la position courageuse de Khalifa Ababacar Sall et de ses avocats qui refusent de faire une défense de connivence pour ne pas cautionner la forfaiture des juges. Dans cet ordre d’idées, Taxawu Senegaal tient à rendre hommage au combat admirable des avocats de la défense qui, à travers leurs remarquables plaidoiries et malgré l’absence de sérénité des juges, ont définitivement démontré à l’opinion nationale et internationale le caractère politique de ce procès. Enfin, Taxawu Senegaal appelle les Sénégalais à engager le combat pour débarrasser la justice de ses brebis galeuses et à s’opposer aux desseins funestes de Macky Sall qui, pour se mettre à l'abri de la peur que lui inspirent ses adversaires, instrumentalise les institutions et les lois de la République.



Taxawu Senegal