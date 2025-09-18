Taxe sur les transactions digitales : l’AFP met en garde contre des pertes d’emplois massives

La Direction collégiale de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) s’est réunie le 18 septembre 2025 pour examiner la situation nationale et les perspectives du parti. À l’issue de cette rencontre, la formation dirigée par l’honorable Mbaye Dione a exprimé de fortes préoccupations sur la gestion du pays, tout en définissant de nouvelles orientations pour renforcer sa présence sur le terrain.





Selon le communiqué, la situation économique nationale traverse « des zones de turbulences inédites ». L’AFP pointe un « tâtonnement sans fin » du gouvernement pour trouver une issue à la crise. Le parti critique sévèrement le plan de redressement présenté par les autorités, qu’il juge plombé « dès le départ par le manque de concertation » et par une « pression fiscale déraisonnable » exercée sur les populations, en particulier les plus démunies.





L’AFP cite en exemple la taxe sur les transactions digitales, qui, selon elle, risque d’avoir « un impact négatif immédiat » en provoquant une baisse de l’activité et des pertes d’emplois. Ces licenciements viendraient s’ajouter, alerte le parti, aux « 30 000 travailleurs du public déjà remerciés », sans compter « les conséquences sociales » liées à l’arrêt des chantiers du BTP.





Sur le plan diplomatique, la Direction collégiale dénonce « les errements d’une communication et d’une diplomatie hasardeuses », estimant qu’ils ont nui à la note du Sénégal et terni ses relations avec les institutions financières internationales comme le FMI et la Banque mondiale.





Le communiqué met également en cause la gouvernance politique, dénonçant une « dualité au sommet de l’État » qui crée « du désordre » et une « menace grave » sur la séparation des pouvoirs. Pour l’AFP, cette situation traduit une volonté de lever tous les obstacles gênant « le projet totalitaire du régime en place ». Le dernier remaniement ministériel est perçu par le parti comme porteur « d’objectifs obscurs, en porte-à-faux avec les valeurs de la République ».





Face à ce tableau, l’AFP appelle à « un sens élevé des responsabilités » et à une gouvernance marquée par « la sérénité et le respect de l’État de droit », tout en évitant que les règlements de comptes ne prennent le pas sur la transparence.





Sur le plan interne, la formation politique met l’accent sur la massification et la remobilisation de ses troupes. L’honorable Mbaye Dione, secrétaire général du parti, a déjà entamé des tournées départementales et lancé une série d’audiences destinées aux anciens membres, à la diaspora et à d’autres acteurs. La Direction collégiale a également décidé de mettre en place des structures plus légères et opérationnelles afin de répondre aux exigences du moment.





La relance des mouvements intégrés comme le MOUNFEP et le MNJP, ainsi que des organisations affiliées telles que l’ANCP et le MPASI, figure parmi les priorités. Le parti insiste aussi sur la nécessité de renforcer les partenariats politiques et sociaux, en particulier avec l’opposition, la gauche plurielle et le monde du travail. Dans ce cadre, le secrétaire général a reçu récemment le PIT ainsi que l’association des licenciés du public.





Pour conclure, la Direction collégiale exhorte ses responsables et militants à un « engagement sans faille » afin d’atteindre les objectifs assignés et de préparer les prochaines échéances électorales. L’AFP ambitionne de participer pleinement « à la gestion des aspirations des Sénégalais », en se posant comme alternative face aux défis actuels de gouvernance.

