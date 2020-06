Taximan tué à Yoff: le procès de Ousseynou Diop s’ouvre ce mardi 2 juin

Le procès tant attendu du meurtre d’brahima Samb, le taximan tué à la station-service Shell sise à Yoff sur la route de l’Aéroport Léopold Sédar Senghor, va enfin s’ouvrir ce mardi 2 juin. Le présumé auteur du crime, Ousseynou Diop, un vendeur de véhicules de luxe, va répondre au chef d’accusation de meurtre avec préméditation devant la Chambre criminelle de Dakar.



Les faits ont eu lieu le 26 octobre 2016. Le jeune vendeur de véhicule de luxe, Ousseynou Diop et le taximan Ibrahima Samb ont eu une rude altercation après que ce dernier ait légèrement heurté le véhicule de son présumé tueur, en reculant le taxi qu’il conduisait. Suffisant pour que Ousseynou Diop le traite de tous les noms. Sans réagir, le taximan s’est remis au volant pour partir.



Très en verve, Ousseynou Diop aurait sorti son pistolet et abattu à bout portant Ibrahima Samb qui meurt sur le coup. Interrogé, le présumé meurtrier a plaidé l’excuse de la provocation. « Il m’a insulté de mère et j’ai pété les plombs », avait-il déclaré aux enquêteurs.