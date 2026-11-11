Dispositif sécuritaire des JOJ : le DGPN Mame Seydou Ndour félicite la synergie interforces et la coopération internationale

L'Inspecteur Général de Police Mame Seydou Ndour, Directeur Général de la Police Nationale, effectue, mardi 10 novembre 2026 une visite officielle au Centre de coordination des opérations du Comité national de coordination de la sécurité des Jeux olympiques de la jeunesse.



Cette immersion de haut niveau permet au chef de la police d'évaluer l’efficacité des moyens matériels et humains déployés, ainsi que la robustesse des dispositifs de sécurité et de coordination mis en place pour garantir le succès de cet événement d'envergure internationale. À cette occasion, Mame Seydou Ndour salue la synergie interforces, qualifiée de dynamique inédite forte de 35 ans d'expérience qu'il appelle à pérenniser.



Le Directeur Général de la Police Nationale souligne l'excellence de la coopération internationale, illustrée par l'engagement actif des officiers de liaison des pays partenaires, notamment espagnols, américains et français, ainsi que des représentants d’organisations internationales telles qu'INTERPOL et le FBI. Au terme de la rencontre, Mame Seydou Ndour adresse ses félicitations aux responsables du centre opérationnel et suggère la mise en œuvre d'actions axées sur l'héritage mémoriel et opérationnel, comme la publication d’un magazine dédié pour immortaliser cette initiative stratégique.