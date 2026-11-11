Faux cadavre au stade Caroline Faye : Quatre individus déférés au parquet de Mbour pour charlatanisme

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Mbour procède, ce 10 novembre 2026, au déferrement de quatre individus au parquet pour des faits de « charlatanisme, d'outrage public aux bonnes mœurs et d'atteinte à la dignité humaine ».



Cette intervention policière fait suite à la diffusion virale de vidéos montrant un groupe d’individus transportant un objet assimilable à un cadavre à l’intérieur du stade Caroline Faye de Mbour, en marge de la finale zonale opposant l’ASC « Avenir » à l’ASC « Relais ». Les enquêteurs identifient et interpellent un marabout ainsi que trois membres de l’ASC « Avenir », tous présentés au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Mbour.



Lors des interrogatoires, les mis en cause reconnaissent leur participation à cette opération. Le marabout avoue être l'initiateur de la démarche, expliquant avoir été sollicité par des responsables de l'ASC « Avenir » pour une intervention mystique en vue de la finale. Après une consultation concluant à une issue favorable pour l'équipe adverse, l'acteur mystique propose un procédé destiné à inverser le résultat en échange d'une somme de 100 000 francs CFA.



Pour accomplir le rituel, l'intéressé exige un mannequin de sexe féminin, sept mètres de tissu « perkaal » et diverses offrandes. Le jour de la rencontre, le mannequin enveloppé dans le tissu est introduit dans le stade par le marabout avec l'assistance des trois membres du club, lesquels admettent leur participation au transport du simulacre de cadavre dans l'enceinte sportive.