Tchad: Amdjarass danse au son du festival international des cultures sahariennes

La musique résonne dans les montagnes d'Amdjarass, à plus de 1 500 kilomètres de la capitale tchadienne. Une centaine des danseurs et chanteurs du Sahel sont là pour « perpétuer [leurs] traditions et apporter de la joie », témoigne Tigne Adidiouf, artiste tchadienne. « On se met à chanter et danser. Ce sont des danses que nos aïeux nous ont transmis. On doit les transmettre à notre tour. » Autour des danseurs, le public jubile. Comme Bachar Benasouki, turban vissé sur la tête, qui a dansé « avec la province du Borkou ».



Rassurer sur la sécurité



Cette cinquième édition du festival a pourtant failli être annulée. En cause, la récente incursion rebelle stoppée par des frappes de l'armée française. Issouf Elli Moussami, l'un des organisateurs de l'événement, refuse néanmoins de s’inquiéter : « Ce n’est pas parce qu’il y a eu, à un moment donné, des zones d’insécurité que la zone d'Amdjarass est considérée comme une zone à risque ».



Il explique que l’Etat tchadien « fait beaucoup attention à la sécurité » dans la région, notamment en raison de sa volonté de « relancer le tourisme par la culture ». Près de 3 000 participants sont attendus, selon les organisateurs.