Tchad: à l'occasion de l'Aïd, le président de la Transition appelle à la «réconciliation nationale»

« Du haut de cette tribune, je pardonne à tous ceux qui sont impliqués, condamnés ou non, ayant commis des dégâts lors de l’insurrection du 20 octobre 2022. »



La mobilisation du « jeudi noir » d'octobre 2022 a fait suite à l'allongement de la période de transition pour une période de 24 mois supplémentaires avec Mahamat Idriss Deby à sa tête. La répression avait fait de nombreuses victimes, selon le rapport de la Commission nationale des droits de l'homme. Des centaines de personnes ont été emprisonnées puis, pour certaines, graciées par la suite.



« J’invite ceux d’entre eux qui ont fui le pays à regagner la mère patrie et participer à l’œuvre de construction de notre nation.



La transition a été pensée inclusive et elle sera inclusive jusqu’à son terme. Ceci n’est autre que le respect de la volonté du peuple tchadien exprimée par ses représentants lors du Dialogue national inclusif et souverain. »



Dans son discours hier, le président de la Transition a également dénoncé « la corruption, le népotisme, le détournement des deniers publics », appelant « tous les Oulémas du Tchad et tous les érudits d’autres religions à faire de ce combat une priorité », les exhortant aussi à « redoubler d'efforts » pour que « les fidèles de toutes les religions soient constamment sensibilisés et éveillés pour ne pas tomber dans les discours de haine cachés souvent sous le drap de la religion. »