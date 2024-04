Tchad: l’accès à l’eau, l’une des principales préoccupations des électeurs à Abéché

Il est 4h00, ce samedi 20 avril, au quartier Amar dans le 6ᵉ arrondissement d’Abéché.



Léyahné Vincent, étudiant débrouillard, a parcouru plus de 3 km pour chercher de l’eau. Il nous raconte ses expéditions pour se procurer de l'eau : réserver un pousse-pousse, le calcul des bidons pour avoir de réserve pendant une semaine, etc.



Il faut débourser entre 1 000 et 2 000 FCFA pour avoir de l’eau, dans 10 bidons de 20 litres. Ici, pas de vente au détail. Il faut dépenser entre 2 000 et 3 000 FCFA pour avoir de l'eau pour une famille de quatre ou cinq personnes.



Suzanne Fatima raconte comment elle se procure de l'eau pour sa famille.



La question de l’accès à l’eau comme celle de l’électricité sont au cœur de la campagne électorale qui bat actuellement son plein pour le scrutin présidentiel du 6 mai prochain.