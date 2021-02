Tchad: l'ambassade américaine invite l'opposant Succès Masra à quitter les lieux

C’est depuis samedi après-midi, seulement quelques heures après la dispersion de la marche de des opposants au sixième mandat d’Idriss Déby, que l’ambassade des Etats-Unis qui a accueilli dans son périmètre de sécurité une dizaine de protestataires, a pris attache avec les autorités pour obtenir des garanties de sécurité.



Lundi, le président de la Commission nationale des droits l’homme a fait le déplacement de l’ambassade pour négocier sa sortie, avec le leader des Transformateurs. Mais Succès Masra a refusé, exigeant au préalable la libération de tous ses compagnons arrêtés et inculpés.



Depuis lundi, le téléphone a fonctionné entre l’ambassade et les autorités tchadiennes qui promettent que rien n’arrivera au jeune leader, d’où la décision des Américains, au nom de la neutralité, de lui demander quitter le périmètre de la représentation diplomatique.



Mais Succès Masra, qui salue l’action de l’ambassade américaine, prend les autorités tchadiennes au mot : « Je demande officiellement au ministère de la Justice de m’arrêter, parce que j’assume l’entière responsabilité de tout ce qui aurait été causé comme actes, en l’occurrence, rien du tout. Donc ça, c’est fondamental. »



Pendant ce temps, le mouvement consensus à l’origine de la marche de samedi dernier, a appelé à de nouvelles marches samedi et lundi prochain.