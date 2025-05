Tchad: l’ancien Premier ministre, Succès Masra interpellé à son domicile

Au Tchad, l’ancien Premier ministre, Succès Masra, a été interpellé ce vendredi 16 mai à l’aube, à son domicile, ont annoncé ses proches à RFI. Ceux-ci affirment qu'aucun motif n'a été communiqué lors de son arrestation.



Le domicile de Succès Masra, président du parti d’opposition les Transformateurs, situé dans le quartier Gassi du VIIe arrondissement de Ndjamena a été investi ce vendredi 16 mai par des hommes armés. Des membres des corps de défense et de sécurité, ceux-ci l’ont amené vers une destination encore inconnue, annoncent à RFI ses lieutenants.



Les membres de son parti ajoutent que le motif de son enlèvement n’a pas été communiqué à ceux qui étaient présents sur place.



Les portes ont été forcées

C'est à 5h56 du matin (locales) précisément selon le parti les Transformateurs, que ces hommes en uniforme se sont présentés au domicile du chef du parti. Les gardiens n'ont eu d'autres choix que de les laisser entrer.



Ils ont ensuite forcé les portes de la maison et emmené Succès Masra, comme le montre une vidéo de surveillance de la cour diffusée par le parti. Succès Masra était seul chez lui.



Le procureur de la République devrait s'exprimer en fin de matinée. Il confirme à RFI qu'une procédure a été ouverte contre Succès Masra et qu'un mandat d'amener a été émis par ses soins, et exécuté ce matin par la police judiciaire.



En revanche, le procureur de la République ne précise pas, lui non plus, le lieu de détention de l'ancien Premier ministre, ni les motifs de cette arrestation.



Du côté des Transformateurs, on s'interroge sur le motif de cette arrestation. Le 29 avril 2025, il avait bien critiqué le président Mahamat Idriss Déby Itno, estimant qu'il ne respectait plus l'esprit de l'accord de Kinshasa signé assurant la transition. Il lui a alors demandé de « changer de cap pour que le changement voulu par le peuple devienne réalité », dénonçant également « des changements cosmétiques » du président, ainsi qu'un maintien du statu quo par « des forces d’influence nuisibles ». Les proches du président avaient dénoncé des « propos outranciers ».



Il est pour l'instant impossible à savoir si son arrestation de vendredi 16 mai ont un rapport quelconque avec ses dernières critiques.



Après un exil d'un an et demi, le chef du parti les Transformateurs avait pourtant été nommé Premier ministre par le président Mahamat Idriss Déby Itno en janvier 2024. Il avait quitté la primature quelques mois plus tard, alternant entre critiques au pouvoir et appels à travailler ensemble.