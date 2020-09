Tchad: l'ancien ministre du Pétrole en garde à vue

L’ancien ministre a été interpellé tôt ce mercredi par la police judiciaire suite à une plainte de l’inspection générale d’État qui lui reproche, entre autres chefs d’accusations, du détournement de deniers publics, de la corruption, de l’atteinte à la fortune publique, de l’abus de fonction et de confiance et de l’entrave au bon fonctionnement de la justice.



Des chefs d’accusations qui datent de sa gestion du ministère du pétrole entre 2011 et 2016, selon la plainte de l’inspection générale d’État.



Procédure viciée



Pour la défense de l’ancien ministre du Pétrole qui indique que cette mission de contrôle est la onzième depuis son départ du gouvernement, la procédure est viciée en plusieurs points.



L’immunité de juridiction de l’ancien ministre n’est pas respectée. Il n’y a jamais eu de convocation et surtout, le mis en cause n’a jamais eu accès au rapport qui l’incrimine alors que le principe du contrôle de gestion prévoit le débat contradictoire. « Nous attendons d’avoir la preuve du contraire », conclut l’avocat de l’ancien ministre.