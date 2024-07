Tchad: l'armée annonce avoir tué «70 terroristes» de Boko Haram dans une opération

Au Tchad, l’armée a annoncé lundi 1er juiller avoir éliminé « 70 terroristes » et détruit cinq campements et une base, dans la région du Lac. Les factions héritières du groupe terroriste Boko Haram continuent de s’y affronter et de s’en prendre aux civils. Selon l’État-major général des armées, il s'agissait de l’opération militaire menée par un commando de la Force d’intervention rapide (Fir), une unité d’élite récemment créée, mais dont l'existence est pour la première fois rendue publique.

RFI

