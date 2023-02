Tchad: ouverture du procès des rebelles du Fact, la défense prise de court

Assassinat du chef de l'État, terrorisme, enrôlement de mineurs, atteinte à la sécurité de l’État... Les charges contre les 455 membres du Front pour l’alternance et la concorde au Tchad (Fact) sont lourdes.



Le Fact est ce groupe politico-militaire à l’origine de l’offensive lancée sur Ndjamena en avril 2021 qui a causé la mort du président Idriss Déby. Détenus depuis avril 2021, après l’échec de leur raid, les rebelles ont été soumis à une procédure judiciaire lente.



Les mineurs recrutés par le groupe politico-militaire ont été remis à des juridictions spéciales et l’instruction a permis de libérer neuf paysans arrêtés dans la zone des affrontements.



Mais l’accélération soudaine de la procédure a déstabilisé les avocats des membres du Fact qui n’ont été prévenus de l’ouverture du procès qu’à la dernière minute.



« On nous a présenté des cartons de procès-verbaux à éplucher de vendredi à dimanche pour défendre des clients lundi. Ce n’est pas sérieux », a déploré un des avocats commis d’office qui entend demander un report de l'audience dès l’ouverture du procès.