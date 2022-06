Tchad: six responsables d'une coalition d’opposition condamnés à un an de prison avec sursis

Au Tchad, le verdict vient de tomber dans le procès des six leaders du mouvement Wakit Tama arrêtés à la suite des violences qui s’étaient déroulées en marge de la manifestation du 14 mai dernier. Chacun écope d’une peine de 12 mois de prison avec sursis. Ils doivent également payer 10 millions de FCFA, soit quelque 15 000 euros de dommages-intérêts et une amende de 50 000 FCFA.



Plus tôt, ce lundi matin, lors de leur procès devant le TGI de Ndjamena, en itinérance dans la prison de Moussoro où ils ont été transférés récemment, le procureur avait requis deux ans de prison ferme, deux milliards de dommages et intérêts, soit quelque trois millions d’euros et 100 000 FCFA d’amende, dans un procès qualifié d’ «inique» par la défense qui a boycotté l’audience, alors que les prévenus avaient décidé de ne pas répondre aux juges.