Tchouaméni donne sa préférence pour son avenir, le FC Barça confiant pour sa première grosse recrue de l'été

Le Real prend les devants pour Aurélien Tchouaméni, le Barça fait tout pour signer Raphinha, l'Italie prépare une révolution, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Tchouaméni, priorité Madrid

Aurélien Tchouaméni aussi pourrait jouer en Liga la saison prochaine. C’est même quasi une certitude pour les journalistes d'AS. «Option Tchouaméni» titre le média. Le Monégasque fait partie des trois options envisagées par Madrid pour renforcer son milieu et préparer l’avenir. Selon leurs informations, le tricolore préfère le club à toutes les autres offres qu'il a sur la table, principalement de la Premier League et du PSG. Il donnera la priorité au club lorsque le moment sera venu de conclure l'affaire. De plus, un proche du joueur a assuré à ce journal que Tchouaméni va sûrement quitter Monaco cet été alors qu'il a un contrat jusqu'en 2024. Marca a aussi mis en Une Cesc Fabregas, qui s’est livré dans une longue interview accordée au journal. «Tchouameni sera bientôt une star» pour l’espagnol de Monaco.



Accord Raphinha-Barça

Les journaux catalans sont sûrs d’une chose ce matin. Raphinha sera un joueur du Barça la saison prochaine ! «Accord avec Raphinha» s’exclame Mundo Deportivo sur sa Une. D’après le journal, le FC Barcelone a profité de leurs bonnes relations avec Deco, l'agent de l’ailier brésilien pour conclure un accord avec le joueur depuis février dernier. Une information confirmée par Sport qui parle aussi de cet accord sur sa première page ce lundi. Cependant, les Blaugranas n’ont pas encore entamé les négociations avec Leeds. La signature de l’Auriverde dépend d'autres facteurs tels que la continuité d'Adama, la prolongation de Dembélé. De plus, le Barça attend surtout de savoir si le club anglais va être relégué, ce qui ferait chuter drastiquement le prix à payer pour s’attacher les services du joueur.



La jeunesse italienne

La presse transalpine s’est penchée une fois de plus sur le cas de la Squadra Azzura. Comme annoncé hier, Roberto Mancini reste sélectionneur de la Nazionale, mais ce lundi, La Gazzetta Dello Sport nous annonce qu’il va y avoir du changement dans la sélection. Le prochain match, jugé inutile, Turquie-Italie, est le premier pas vers la Coupe du monde 2026 pour le sélectionneur. Mancini n'est pas resté uniquement par fierté, mais aussi par conviction que son équipe peut de nouveau remporter une compétition majeure prochainement. Le journal au papier rose explique que Mancio veut «développer» un jeu très offensif. Il comprend qu’il faut penser à la suite avec Jorginho et Insigne sur le déclin. «En avant avec Mancini» titre le Corriere Dello Sport. Le sélectionneur va piocher dans le riche vivier du milieu de terrain désormais: Barella, Tonali, Locatelli, Pellegrini, Pessina. Sans oublier Berardi, Chiesa, Zaniolo, Spinazzola et Scamacca pour dynamiter l’attaque. Verratti, lui, peut toujours compter sur la grande confiance du coach.