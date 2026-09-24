Délivrance illégale de doctorats au Sénégal : la DGES met en demeure le privé et brandit des poursuites judiciaires

La Direction générale de l'Enseignement supérieur (DGES) alerte le public et l'opinion sur la délivrance illégale de diplômes de doctorat (PhD, doctorat unique, doctorat d'ingénieur, DBA) par certains établissements privés d'enseignement supérieur (EPES).



Ces titres sont délivrés sans l'autorisation du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) et en violation directe des dispositions d'ordre public régissant le secteur. Par conséquent, ces diplômes ne bénéficient d'aucune reconnaissance administrative ou académique, que ce soit au Sénégal ou à l'international. L'autorité administrative précise d'ailleurs qu'aucun partenariat, accord de coopération ou convention internationale ne permet à un établissement privé de déroger aux règles d'habilitation en vigueur dans le pays.



Face à ces dérives constatées, la DGES met formellement en demeure tous les établissements privés concernés de cesser immédiatement cette pratique illégale. Tout manquement exposera les structures récalcitrantes à une fermeture immédiate ainsi qu'à des poursuites judiciaires pour exercice illégal d'une activité réglementée, sans préjudice des sanctions pénales prévues par la loi, note le communiqué.



La DGES invite ainsi les étudiants et les recuteurs à la plus grande vigilance avant toute inscription ou décision d'embauche. Il est vivement conseillé de vérifier le statut de l'établissement et du programme auprès de la DGES ou de l'ANAQ-Sup. L'autorité précise toutefois que cette mesure de mise en garde ne concerne pas les diplômes d'État de docteur en Médecine, en Pharmacie et en Chirurgie dentaire délivrés par les établissements privés.

