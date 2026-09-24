Saisie de 3 900 comprimés de Tramadol à Kolia : deux individus déférés au tribunal de Saraya

Deux ressortissants sénégalais en provenance du Mali ont été interpellés au poste frontière de Kolia, dans la région de Kédougou(Su-Ouest), en possession de 3 900 comprimés de Tramadol dissimulés dans leur moto.
La police des frontières du poste de Kolia a réalisé cette saisie dans le cadre d’une opération de surveillance du secteur frontalier. Au total, les agents ont découvert 390 plaquettes de dix comprimés chacune. Pour tenter de contourner les contrôles sécuritaires sur l'axe menant à Bembou,selon l’Aps, les deux suspects avaient caché la marchandise directement à l'intérieur du réservoir de leur motocyclette. Les produits ont été immédiatement confisqués et les deux individus ont été déférés au Tribunal d’instance de Saraya à l'issue de leur garde à vue. Ils font désormais face à des poursuites pour vente illicite de médicaments et exercice illégal de la profession de pharmacien.
Selon la police des frontières, cette intervention s'intègre dans le dispositif de contrôle renforcé aux points de passage frontaliers pour freiner le trafic et la circulation illicite de produits pharmaceutiques.
La police des frontières du poste de Kolia a réalisé cette saisie dans le cadre d’une opération de surveillance du secteur frontalier. Au total, les agents ont découvert 390 plaquettes de dix comprimés chacune. Pour tenter de contourner les contrôles sécuritaires sur l'axe menant à Bembou,selon l’Aps, les deux suspects avaient caché la marchandise directement à l'intérieur du réservoir de leur motocyclette. Les produits ont été immédiatement confisqués et les deux individus ont été déférés au Tribunal d’instance de Saraya à l'issue de leur garde à vue. Ils font désormais face à des poursuites pour vente illicite de médicaments et exercice illégal de la profession de pharmacien.
Selon la police des frontières, cette intervention s'intègre dans le dispositif de contrôle renforcé aux points de passage frontaliers pour freiner le trafic et la circulation illicite de produits pharmaceutiques.
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