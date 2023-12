Téléphonie mobile: 22 241 890 lignes répertoriées au troisième trimestre 2023

L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) a publié le rapport trimestriel sur le marché du secteur des téléphonies au troisième trimestre 2023. Selon le rapport de l'Artp, le parc de lignes de téléphonie fixe, principalement constitué de lignes résidentielles (88,01%) s'élève à 382 721 lignes au cours de ce trimestre contre 346.964 lignes le trimestre précédent.



Selon les informations de Libération, cet accroissement de 10,31% du nombre de lignes fixes est soutenu par le parc de lignes résidentielles (11,10% et le parc de lignes professionnelles (4,80%).



Le taux de pénétration de la téléphonie fixe au Sénégal est estimé à 2,12% contre 1,96%, au trimestre précédent, soit un bond de 0,16 point. Le taux de pénétration de la téléphonie fixe par ménage est de 15,64% en septembre 2023. Le parc de lignes de téléphonie fixe est constitué essentiellement de lignes résidentielles qui représentent 88,01% du parc global, en hausse de 0,63 point de pourcentage. La part du parc de lignes professionnelles dans le parc de lignes de téléphonie fixe représente 11,99% en septembre 2023.



Le parc de lignes résidentielles, en hausse depuis le quatrième trimestre 2020, s'établit à 336.817 lignes, soit un accroissement de 11,10% par rapport au trimestre précédent. Les parcs de Saga Africa holdings Limited et Expresso Sénégal représentent respectivement 0,29% et 1,80% du parc de lignes résidentielles. Le parc des lignes professionnelles enregistre une hausse de 4,80% au cours de ce trimestre et s'élève à 45.904 lignes. Cette performance est imputable à la croissance du parc de lignes professionnelles de Sonatel.



Le volume total des communications émises des réseaux de téléphonie fixe s’élève à 37,54 millions de minutes au troisième trimestre 2023, contre 39,41 millions de minutes le trimestre précédent, soit une baisse de 4,74%. Parallèlement, l'usage moyen mensuel par ligne suit la tendance du trafic.



La consommation moyenne en service voix fixe est de 37 minutes en juillet et août. Le volume de trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe est en majorité terminé sur les réseaux de téléphonie mobile avec une part trimestrielle moyenne de 75,52% du trafic sortant global. La part du trafic terminé sur les réseaux de téléphonie fixe est estimée à 21,38%. Seuls 3,1% du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe est destiné à l'international.



Les parts de marché en parc, sur le marché de la téléphonie fixe sont ainsi réparties: Sonatel avec un parc de 376.466 lignes de téléphonie fixe, détient 98,36% de part de marché, en hausse de 0,25 point par rapport au trimestre précédent ; Saga africa holdings limited, avec un parc de 876 lignes de téléphonie fixe détient 0,23% de part de marché. Il est important, selon le rapport, de noter que Saga africa holings limited ne commercialise des offres sur le marché de la téléphonie fixe que depuis 2018, Expresso Sénégal, avec un parc de 5 793 lignes de téléphonie fixe, possède 1, 41%, en baisse de 0,22 point comparé au trimestre précédent.



(…) Le parc de lignes prépayées s'élève à 21.889.688 lignes au cours de ce trimestre, en hausse de 1,41%. Le parc post payé a connu également une hausse de 7,05% et s'établit à 352.202 lignes fin septembre 2023. Le marché de la téléphonie mobile reste toujours dominé par les offres prépayées dont le parc de lignes représente 98,42% du parc de lignes de téléphonie mobile. La part des lignes post payées dans le parc total de téléphonie mobile est de 1,58% au cours de ce trimestre. Sur le segment prépayé, l'évolution du taux de pénétration est corrélée à celle du parc global de lignes de téléphonie mobile et s'élève a 121,39%, en baisse de 0,29 point, comparé au trimestre précédent. Il est de 1,95% sur le segment post-payé.