Sénégal : pourquoi la justice a condamné l’ancien international El Hadji Diouf à un an de prison avec sursis

Selon les informations de nos confrères du quotidien Les Echos, l’ancien footballeur international du Sénégal, El Hadji Diouf, a été condamné, mardi 12 avril, à un an de prison avec sursis et 10 millions FCFA à titre de dommages et intérêts à payer à son ex-épouse. Le double Ballon d'or sénégalais ne s’est pas présenté à l’audience du tribunal de Dakar.



A l’origine de cette affaire, El Hadji Diouf n’a pas respecté la décision du juge qui avait prononcé son divorce d’avec Valérie Bishop. Dans la décision du divorce, l’ancien footballeur avait été contraint d’envoyer mensuellement 500.000 francs à son ex-épouse, qui a actuellement la garde de leur enfant, à titre de pension alimentaire. La procédure judiciaire a donc été enclenchée par son ex-épouse Valérie Bishop pour faire constater que l'international sénégalais ne payait plus la pension alimentaire.



Des arriérés qui s’élèvent à plus de neuf (09) millions FCFA



«La dame souligne que El Hadji Diouf est resté de mars 2024 à Septembre 2025 sans envoyer d'argent. Cela a porté les arriérés à 9 millions de francs CFA, compte non tenu des frais de repas qui s'élèvent à 559.200 francs», rapporte toujours Les Echos. La plaignante a aussi expliqué à la justice que son ex-mari ne peut prétexter de difficultés financières, puisqu'il est rémunéré au niveau de la Fédération sénégalaise de football (FSF) et perçoit également des revenus locatifs.



Pour rappel, le divorce entre El Hadji Ousseynou Diouf et Valérie Bishop a été prononcé au tort exclusif du double Ballon d'or, pour injures, avant que le juge ne décide de confier à la maman la garde de leur enfant K. D. Diouf.