Tempête Boris: trafic ferroviaire et métro interrompus en Autriche, l'Europe centrale sous les eaux

« En raison des inondations, la circulation des trains est interrompue sur la ligne ouest entre Amstetten et St. Valentin (Basse-Autriche) depuis dimanche 1h15 », a indiqué dimanche la compagnie nationale de chemins de fer ÖBB dans un communiqué. Un service de bus de substitution est en place depuis dimanche matin 6h (4h TU) sur ce tronçon, le plus fréquenté du pays, qui relie Vienne, la capitale, à l'Allemagne. La gare de Melk, où se situe une abbaye classée au patrimoine de l'Unesco dans la région touristique de la Wachau, n'est pas desservie en raison des inondations. ÖBB n'attend pas d'amélioration avant lundi soir.



À Vienne, où les rafales de vent ont culminé à 100 km/h, écrit notre correspondante sur place, Isaure Hiace, le service a été également partiellement interrompu jusqu'à nouvel ordre sur trois lignes du métro proches de la rivière Wien et du canal du Danube, qui ont débordé. Des digues de sables ont été érigées à l'intérieur des tunnels. Au total, 1 100 interventions ont été menées ces dernières heures dans la capitale. La région du pays la plus touchée par la tempête, la Basse-Autriche (nord-est), a été classée en zone de catastrophe naturelle. Avec 1,72 million d'habitants, c'est la plus peuplée du pays après Vienne. « Les hydrologues prévoient des pluies extrêmement fortes dans les prochaines heures, jusqu'à 60 millimètres », a prévenu son vice-gouverneur Stephan Pernkopf.



« Inondations massives »

« Cela entraîne déjà et entraînera des inondations massives », a-t-il déclaré à l'agence APA. Près de 5 000 interventions ont eu lieu durant la nuit en Basse-Autriche, où des habitants sont actuellement pris au piège dans leur maison. Mais la tempête Boris affecte l'ensemble de l'Europe centrale et orientale. Des milliers de personnes ont été évacuées et les opérations se poursuivent dimanche en Pologne et en République tchèque, où des centaines de milliers de foyers sont privées d'électricité. Une personne est morte noyée en Pologne et quatre autres sont portées disparues en République tchèque voisine, ont annoncé dimanche les autorités des deux pays. Boris a déjà causé la mort de cinq personnes en Roumanie.



La situation est particulièrement grave dans le nord-est de la République tchèque, où une grande partie de la ville d'Opava a été évacuée en raison du débordement de la rivière du même nom. Dans le sud de la République tchèque, un barrage a débordé et l'eau a inondé des villes et des villages situés en aval. Dans le sud-ouest de la Pologne, sillonné par le Premier ministre polonais Donald Tusk, les eaux ont débordé au dessus des digues dans les villes de Glucholazy et Ladek Zdroj. Quelque 1 600 personnes ont dû être évacuées dans la région de Klodzko. Les autorités polonaises ont fait appel à l'armée pour soutenir les pompiers sur place. À Bratislava, le zoo a dû déplacer certains animaux vers des endroits sûrs, a indiqué à l'AFP un responsable de l'établissement, Michal Pipa. Les fortes pluies devraient durer au moins jusqu'à lundi en République tchèque et en Pologne.