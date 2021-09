Tempête Ida: l'état «d'urgence inondations» déclaré à New York pour la première fois

Il pleut en continu depuis 17h, heure new-yorkaise, ce mercredi 1er septembre. Plus de 200 mm d’eau sont tombés à certains endroits, soit l’équivalent d'un mois de pluie en seulement quelques heures.



Il n'est pas rare que de l’eau s'infiltre par les fenêtres à cause de la quantité des précipitations. Certains New-Yorkais se sont même retrouvés avec de l’eau jusqu’aux genoux dans leur garage.



De Manhattan à Brooklyn, en passant par le Queens, tout est inondé : plusieurs stations de métro notamment, au point que les autorités ont effectivement dû suspendre le service par sécurité, chose qui n’arrive quasiment jamais. Des dizaines de personnes sont donc coincées à devoir trouver un moyen de rentrer chez elles. Des routes, des tunnels, des voies express sont fermées.



Vols suspendus à l'aéroport de Newark



Un peu plus tôt dans la soirée, un match de tennis à l’US Open a dû être suspendu, parce que la pluie est passée au travers du toit rétractable.



Tous les vols au départ de l'aéroport de Newark sont suspendus. La gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, a déclaré l’état d’urgence. Le New Jersey voisin a fait pareil.