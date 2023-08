Temps additionnel prolongé, pas de gardiens dansants : les nouvelles règles de la Premier League

Les modifications apportées au temps supplémentaire, le hors-jeu "délibéré" et la manifestation de dissidence sont quelques-unes des modifications apportées au règlement de la Premier League.





La Premier League anglaise est revenue à l'action, et elle a semblé reprendre là où elle s'était arrêtée la saison dernière : les champions en titre Manchester City ont remporté une victoire 3-0 sur Burnley lors de la première journée.



Mais tout n'était pas pareil en ce qui concerne les règles, la Football Association anglaise annonçant une série d'amendements à la façon dont le match serait arbitré sur le terrain.



Voici un aperçu de certaines de ces modifications de règles :



Temps supplémentaire



C'est lors de la Coupe du monde de football de l'an dernier au Qatar que les fans de football ont pour la première fois goûté au temps additionnel prolongé.



Les arbitres seront encouragés à ajouter tout temps passé pendant les célébrations de but prolongées, les retards de blessure et les remplacements. Les officiels mettront le chronomètre en pause lorsque le jeu s'arrêtera et ajouteront ce temps à la fin.



Cela ne s'est pas bien passé avec certains joueurs, le défenseur de Manchester United Raphael Varane reprochant aux autorités d'avoir ignoré les préoccupations des joueurs en augmentant le temps de jeu.



Sanction disciplinaire pour perte de temps



Les gardiens de but et les joueurs de champ (effectuant des remises en jeu ou des coups francs) seront pénalisés si les officiels les considèrent coupables d'employer des tactiques qui font perdre du temps. Cela peut aller d'un avertissement à un carton jaune.



Règle du hors-jeu



La règle dont on parle le plus dans le football est devenue plus confuse.



Selon un amendement de l'International Football Association Board, "un joueur qui est clairement en position de hors-jeu ne doit pas revenir" en jeu "à chaque fois qu'un adversaire bouge et touche le ballon."



Il explique en outre une tentative délibérée comme lorsqu'un joueur a le contrôle du ballon avec la possibilité de le passer à un coéquipier, de prendre possession du ballon ou de dégager le ballon en le frappant ou en le dirigeant, par exemple.



Action du gardien pendant les tirs au but



Le gardien de but argentin Emiliano Martinez, vainqueur de la Coupe du monde, aura du mal à s'adapter à cette règle car les gardiens de but peuvent désormais être disciplinés s'ils tentent de distraire le tireur de penalty de quelque manière que ce soit.



Domaine technique



Le personnel d'entraîneurs ne sera pas autorisé à envahir la zone technique et un seul officiel sera autorisé à être présent dans la zone pointillée à l'extérieur du banc.



Contestation



Les joueurs entourant l'arbitre sont plus susceptibles d'être pénalisés s'ils se précipitent vers lui pour demander un carton ou une action contre leurs adversaires.



Seuil de faute



Malgré tous les discours sur des mesures disciplinaires plus sévères, les joueurs pourraient en fait faire face à une certaine clémence si cela leur fait gagner du temps.



Les arbitres pourraient autoriser la poursuite du jeu s'ils estimaient qu'un coup franc résultant d'un arrêt de jeu ferait perdre plus de temps.





AL JAZEERA