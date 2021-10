Tendance baissière Covid-19 au Sénégal: attention au "Delta Plus" qui préoccupe l'Angleterre

Au Sénégal, le bulletin épidémiologique quotidien des autorités sanitaires fait penser à une fin de la pandémie de Covid-19 dans le pays. Dans la semaine dernière, les cas étaient au point mort. Zéro cas enregistré le 20 octobre dernier, d’après le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Une première depuis le premier cas signalé le 02 mars 2020 dans le pays. Mais le virus circule encore malgré la tendance baissière nette observée depuis plus de deux mois. Et la pandémie de Covid-19 est loin d’être terminée, et prendra fin lorsque le monde choisira d’y mettre fin.



C’est ce qu’a déclaré le directeur de l’Organisation mondiale de la santé (Oms) lors du Sommet mondial sur la santé à Berlin. Pour Dr Thédros, l’objectif de vacciner 40% de la population de chaque pays d’ici la fin de l’année en cours et 70% d’ici mi 2022 est possible. Mais ce sera seulement si les pays et les entreprises qui contrôlent l’approvisionnement traduisent leurs déclarations en actions. Il déplore en effet l’accaparement des vaccins anti-covid19 par les pays riches, et appelle à une distribution plus équitable du vaccin.



Ce, au moment où les Anglais font face à un nouveau variant mutant de la lignée Delta. C’est le Delta Plus ou variant AY4.2 scruté par les expert du monde entier. Sa propagation au Royaume Uni où on parle d’un début de nouvelle vague de contamination avec 50 000 nouveaux cas par jour, inquiète les autorités sanitaires de ce pays. Ce nouveau mutant est même considéré comme un « variant en cours d’investigation » ou (VUI) par l’Agence de sécurité sanitaire du Royaume Uni, et grimpe d’un échelon dans la classification anglaise, qui range les variants en fonction de leur dangerosité.



Mais il faut noter que l’Organisation mondiale de la santé n’a pas encore fait entrer le sous variant de Delta dans les «VOI» l’équivalent de la classification britannique «VUI», précisément en raison de l’absence d’un nombre suffisant de données. Même s’il n’est pas considéré pour le moment comme préoccupant, il fait néanmoins l’objet d’une surveillance toute particulière dans les pays où il a été identifié.



Sur son compte twitter, l’épidémiologiste François Balloux déclare que « cela vaut la peine de garder un œil sur lui». « Des éléments préliminaires semblent prouver qu’il représente un taux de transmission plus élevé par rapport au Delta », selon l’Agence britannique de la santé.



Les autorités anglaises entendent ainsi redoubler d’effort dans le séquençage pour mieux étudier ce variant AY4.2 qui est passé de moins de 2% des dépistages analyses en juillet à plus de 2% de 6% en octobre. Et qu’il serait sur une «trajectoire croissante». Déjà de 45 000 cas au quotidien, les chiffres passent à 50 000 cas en une journée au Royaume Uni. C’est pourquoi, les autorités sanitaires de ce pays surveillent de près cette nouvelle mutation du variant Delta du coronavirus à l’origine d’une augmentation des cas de Covid.



Selon différentes données scientifiques, "Delta Plus" pourrait être un variant dominant. Il est 10 à 15% plus contagieux que le variant indien, Delta apparu pour la première fois en Inde l’année dernière qui était lui-même très contagieux, et plus mortel que la souche originale. Ce nouveau variant confirmé pour la première fois au Royaux Uni en juillet dernier, est déjà identifié dans 44 pays dont la France, le Royaume Uni, Suisse,...



Des analyses seraient actuellement en cours pour comprendre l’ampleur de la menace qu’il pourrait représenter car il pourrait probablement provoquer un rebond accéléré voire échapper à la protection des vaccins actuels. L’arrivée de ce nouveau variant de la lignée Delta, et souche britannique du variant indien, ne devrait-il pas conduire les autorités sénégalaises à prendre des mesures rapides pour tenter de l’imiter l’impact, et surtout les dégâts mortels et la saturation au niveau des hôpitaux, s'interroge Le Témoin.