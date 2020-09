Tendance baissière Covid19 au Sénégal: comment l’Etat travaille les chiffres pour une "victoire diplomatique et religieuse" (Expert)

La maladie du coronavirus prend du recul au Sénégal. C’est du moins ce que révèlent les chiffres donnés depuis près deux semaines par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le point quotidien sur l’évolution de la pandémie du Sénégal livré par le directeur de la Prévention médicale, Docteur Mamadou Ndiaye donne désormais des pourcentages de moins de 5%. Sur les 1000 tests réalisés le nombre de cas positif oscille entre 28 et 40. Le plus faible nombre de cas positif jusqu’ici enregistré est de 15 personnes nouvelles infectées.Cette tendance baissière notée ces dernières temps n’a pas de base scientifique. C’est Cheikh Doudou Mbaye , expert en Santé publique basé à Bruxelles qui réfute cette thèse. Il trouve ainsi trois raisons qui peuvent, selon lui, justifier cette tendance baissière. «D’abord les autorités sanitaires ont décidé de tester que les personnes symptomatiques. Ensuite, ils veulent une réintégration du Sénégal dans l’espace Schengen (depuis juillet, l’Europe a fermé ses frontières au pays de la Teranga). Et il chercherait à mettre la communauté mouride devant ses responsabilités, pour qu’après le Magal de Touba, qu’il leur soit imputée la responsabilité de l’explosion des cas liés à la covid19».La stratégie adoptée par le ministère de la Santé dans la lutte contre la Covid19 est décriée par des experts et professionnels même si du reste des organisations leur décernent une palme. Cheikh Doudou Mbaye fait partie de ces sachants qui n’adhèrent pas à la formule des hommes d’Abdoulaye Diouf Sarr. Joint par PressAfrik, il a expliqué que «toutes les personnes qui ont des symptômes liés à la Covid et qui ne sont forcément pas des infectées de Covid, ils les testent. Ce qui signifie que dés que tu arrives et que tu souffres de la grippe, du rhume ou que tu tousses, on te met immédiatement dans leur cohorte. Ce qui veut dire qu’ils peuvent te tester alors que tu souffres tout simplement de paludisme. Chose qui fait maintenant que leur tendance dans toute cette cohorte : sur les 1500 tests réalisés l’on sort avec un nombre faible de cas positifs ».L’expert en Santé publique de révéler une autre faille dans le suivi des cas contacts. Selon lui, «le fond du problème, ce sont les personnes contacts qu’on ne teste plus systématiquement parce qu’elles ne présentent pas de symptômes». Et de préciser :«Cela explique ainsi que tu peux avoir un malade Covid qui était en contact avec d’autres personnes et si elles ne présentent pas de symptômes, on les teste plus. Alors qu’avant, on traçait les personnes contacts. Un malade Covid pouvait transmettre le virus à une vingtaine de personnes. Ce qui expliquait le grand nombre de cas positifs signalés à chaque point du jour. Maintenant que la stratégie a changé, des personnes infectées circulent sans le savoir. Et pourtant si on avait tracé ces cas contacts, on aurait coupé la chaîne de transmission».