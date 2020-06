L'US Open aura bien lieu à partir du 31 août et jusqu'au 13 septembre. Andrew Cuomo, gouverneur de New York a mis fin au suspense en donnant son feu vert à la Fédération américaine de tennis (USTA).



« L'USTA prendra des précautions extraordinaires pour protéger les joueurs et le personnel, y compris des tests solides, un nettoyage supplémentaire des lieux, un espace réservé aux vestiaires supplémentaire, un logement et un transport dédiés », a twitté Cuomo.