Tension au Sénégal : 20 organisations de la société civile invitent Macky et Sonko à un "dialogue direct"

La Synergie des organisations de la société civile pour la paix (SOS/Paix) appelle le Président Macky Sall et son principal opposant Ousmane Sonko à entretenir un « dialogue direct ». Elle a affirmé ce souhait lors d'une conférence de presse tenue hier lundi. Ses membres s’engagent à rencontrer les leaders politiques concernés « dans les plus brefs délais ». Ce, pour « faciliter une sortie de crise définitive ».



La rencontre a réuni Boubacar Ba (Forum du justiciable), Moundiaye Cissé ( Ong 3D) , Abacarar Fall ( GRADEC), le professeur Babacar Guèye (COSCE), Sadikh Niass (Raddho), Abibatou Samb (Ondh), Cheikh Oumar Sy (Osidea) et Khady Fall Tall ( Afao).



Ces leaders de la société civile qui ont rappelé le bilan officiel des affrontements, 16 morts, appellent les « acteurs au calme et à la sérénité pour un retour rapide de la paix et de la stabilité ».



De même, ils exhortent « le gouvernement à tout mettre en œuvre pour restaurer l’ordre et la sérénité des personnes et des biens, dans le strict respect des droits de l’homme ».