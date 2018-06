Tension budgétaire du Sénégal : Amadou Ba annonce 700 milliards dans les caisses de l'Etat

Décriée de toutes parts, la tension budgétaire du Sénégal inquiète au plus haut point les observateurs et autres acteurs de l'économie. Après le ministre du Budget Birima Mangara, le ministre des Finances Amadou Ba s'est livré ce vendredi à un exercice de présentation détaillée de la trésorerie du Sénégal. Selon lui, l'Etat dispose de 700 milliards de Fcfa dans ses caisses pour honorer ses engagements.

Le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan affirme que 652 milliards ont été décaissés en 2018. 182,5 milliards Fcfa pour les infrastructures, 60 milliards pour l'agriculture et 30 milliards Fcfa pour les bourses des étudiants.



Pendant ce temps, ce même Etat peine à payer les dettes contractées auprès de fournisseurs nationaux. En ce moment, même si les caisses du Trésor sont remplies, les entreprises de BTP agonisent à cause d'une dette 75 milliards Fcfa que l'Etat leur doit. Aussi, la Fédération des établissements privés du supérieur (FEPES) menace de renvoyer les étudiants orientés dans leurs universités, parce que l'Etat peine n'arrive pas à payer la dette de 14,5 milliards Fcfa.