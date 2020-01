"Tension de trésorerie" : le DG de la Comptabilité et du Trésor dément et rassure les Sénégalais

Après le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, le Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, a démenti mercredi l’information faisant état d'une «tension de trésorerie» au niveau de l’État. Cheikh Tidiane Diop a rassuré que « le Sénégal fait face à sa prise en charge de l’ensemble de ses engagements ».



« Nous avons bouclé l’année 2019 avec un excédent de trésorerie de 145 milliards de F Cfa », s’est félicité M. Diop, d’entrée. Avant d’ajouter : « Dans ces conditions, vous comprendrez aisément qu’on ne peut pas parler de tension de trésorerie. Que quelqu’un ne soit pas payé pour diverses raisons et qu’il l’assimile à des difficultés de trésorerie, on peut le comprendre. Que quelqu’un ne soit pas payé dans les délais dans lesquels, il aurait souhaité être payé, et qui dit qu’il y a des tensions de trésorerie, on peut le comprendre ».



Il a poursuivi : « Mais, je peux vous rassurer en ma qualité de Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, que l’État fait face à sa prise en charge de l’ensemble de ses engagements aussi bien au plan du paiement des dettes, aux dépenses obligatoires, que sont les pensions et salaires, nous sommes le 29 janvier, l’État a fini de payer ces pensions et ces salaires ».



À en croire M. Diop, le Sénégal n’a jamais était en défaut sur ses échéances internationales. Et dire qu’il y a une tension de trésorerie, « c’est peut-être ignoré comment les choses marchent », a-t-il déclaré.



Prenant en témoin la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest qui gère le compte de l’Etat du Sénégal, le Dg de la Comptabilité et du Trésor persiste et signe : « nous avons des liquidités qui nous permettent à tout moment de faire face à nos engagements ».



Cheikh Tidiane Diop s’est exprimé lors de la signature de la charte de partenariat entre la direction de la Comptabilité publique et du Trésor, de l’Association des maires du Sénégal et l’Association des départements du Sénégal. La rencontre, qui a eu lieu ce mercredi à Dakar, a pour objectif de renforcer la gestion financière des collectivités locales.