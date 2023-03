Tension politique : de réelles menaces planent sur l’éducation, alerte la COSYDEP

La Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (COSYDEP) a tenu une réunion extraordinaire suite aux tensions politiques et sécuritaires qui secouent actuellement le pays. Elle estime, après analyse, que cette situation risque d'avoir des impacts sur l'éducation notamment sur le quantum horaire.



Au cours de la session, la Cosydep a déploré les évènements notés, le jeudi 16 mars 2023, qui présentent "un visage hideux du Sénégal, à l'Afrique et au monde entier. "Le bureau de la Cosydep a soutenu que la violence ne milite pas pour une bonne culture du civisme de la citoyenneté mais également de la démocratie. Beaucoup de suspensions de cours représentent une menace surtout pour le quantum horaire pour une année scolaire que l’on avait cru stable suite aux retombées des différents accords entre l’Etat et les syndicats d’enseignants", a déclaré Mamadou Ndiaye, responsable recherche et documentation de la COSYDEP.



Qui est d'avis que : "Le renchérissement du coût de la vie occasionnant la hausse des prix des transports et de restauration, encourage l’absentéisme et le décrochage scolaire".



La Cosydep a considéré que "cette période préélectorale doit être un moment de célébration et d'approfondissement de la démocratie au lieu d'être vécue avec angoisse et stress. L'école ne doit pas être ni otage, ni victime de quelques contingences que ce soit".