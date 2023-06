Tensions Politique: la Ligue des Imams du Sénégal demande à Macky de mesurer "la gravité de la situation"

La ligue des imams et prédicateurs du Sénégal invite le Président Macky Sall à mesurer la gravité de la situation politique qui sévit le pays depuis l’annonce du verdict dans l’affaire Sweet Beauty.



« Nous demandons au Chef de l’Etat de prendre la juste mesure de la gravité de la situation et d’user de toutes les prérogatives que lui confère son statut de chef suprême de la Nation », indiquent les religieux dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



Ces Imams appellent « toutes les parties aux différents conflits à la base de la dérogation de la situation à la retenue au nom de la paix de la cohésion sociale et pour l’intérêt supérieur du pays et les encouragent à chercher des voies et moyens pour lever l’impasse actuelle ».

C’est dans ses mêmes perspectives qu’ils exhortent « tous ceux qui assument des responsabilités sur le plan politique, religieux ou moral de lancer un appel public au calme. La ligue invite également les manifestants singulièrement les jeunes à beaucoup plus de retenue et d’exprimer leurs opinions et requêtes dans le respect strict de la constitution. »