Tensions USA-Iran : ce qu'il faut retenir de l’échange téléphonique entre Ousmane Sonko et son homologue qatarien

Le Premier ministre Ousmane Sonko s’est entretenu, hier lundi, 27 avril, par téléphone, avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.



Selon l’agence de presse qatarienne (QNA), les deux chefs de gouvernement ont passé en revue les relations bilatérales, exprimant leur volonté commune de « renforcer et de développer » la coopération entre Doha et Dakar.



Au-delà des enjeux bilatéraux, les deux ministres ont également abordé les évolutions régionales, notamment celles liées au cessez-le feu entre les États Unis d’Amérique et la République islamique d’Iran, et les efforts visant à réduire l’escalade afin de contribuer à la sécurité et à la stabilité dans la région.



Le Premier ministre qatarien a réitéré « la nécessité, pour toutes les parties, de répondre aux efforts de médiation en cours ». Il a souligné l'importance de privilégier le dialogue pour parvenir à un « règlement pacifique des causes profondes de la crise » et sceller un « accord durable empêchant toute reprise de l’escalade » dans la région.