Mali : Après les attaques, Assimi Goïta réapparaît en public et reçoit l’ambassadeur russe

Le président de la transition malienne, Assimi Goïta, est réapparu en public pour la première fois depuis les attaques de samedi ayant visé plusieurs localités du pays.



Selon une note de la Présidence du Mali, le chef de l’État a reçu, ce mardi 28 avril 2026, l’ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, Igor Gromyko.



Au cours de l’entretien, les deux parties ont évoqué la situation actuelle et les bonnes relations de partenariat entre Bamako et Moscou. L’Ambassadeur russe a réaffirmé l’engagement de son pays aux côtés du Mali dans la lutte contre le terrorisme international, évoquant l’action conjointe des forces armées Maliennes et russes.



Le diplomate russe a souhaité des succès aux FAMa et aux Forces russes, assurant que la Russie sera toujours l’amie du Mali.

