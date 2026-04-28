Gouvernance : Le Président Diomaye Faye installe le nouveau Collège de l'ARTP

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce mardi 28 avril 2026 le nouveau Collège de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP). Conduit par son président, Oumar Diène Sakho, le Collège a été officiellement installé à l'issue d'un processus inédit d'appel à candidature. Lors de cette rencontre, le chef de l’État a réaffirmé son ambition de faire de la régulation un pilier stratégique de la souveraineté nationale face aux bouleversements technologiques mondiaux.







Dans un secteur en pleine mutation, le président de la République a identifié des défis majeurs tels que le déploiement de la 5G, l’intelligence artificielle, la cybersécurité et l'essor des services numériques. Pour Bassirou Diomaye Faye, le rôle de l'ARTP dépasse désormais le simple cadre administratif : il s'agit d'anticiper les transformations pour garantir l'éthique, l'équité et une concurrence saine entre les acteurs. Le chef de l'État a insisté sur le fait que la crédibilité du régulateur est une condition sine qua non pour attirer des investissements et protéger les intérêts nationaux.







La promotion de la transparence dans le choix des responsables des institutions stratégiques a été au cœur du message présidentiel. En optant pour un appel à candidature pour constituer ce nouveau Collège, le pouvoir exécutif entend instaurer une culture de la compétence et de la redevabilité. Le Président a exhorté les membres de l'ARTP à être les gardiens d'un environnement numérique sécurisé et inclusif, capable de stimuler la croissance économique tout en renforçant la cohésion sociale.







Cette audience marque le point de départ d'une nouvelle ère pour la gouvernance numérique au Sénégal. Alors que le pays cherche à se positionner comme un hub technologique régional, l'ARTP est appelée à jouer un rôle moteur dans la transformation systémique de l'économie. La souveraineté numérique, telle que définie par le chef de l'État, repose sur une régulation agile et proactive, capable de répondre aux enjeux géopolitiques croissants du 21e siècle.

