Hajj 2026 : Lancement de la remise des documents de voyage et déploiement de l'initiative Route de la Mecque

Le Délégué général au pèlerinage aux lieux saints de l’islam, le général Mamadou Gaye, a officiellement lancé ce mardi 28 avril 2026 les opérations de remise des documents de voyage aux pèlerins sénégalais. Cette étape cruciale concerne le premier groupe de fidèles dont le départ est programmé pour le 8 mai prochain. Dans les enveloppes distribuées, chaque pèlerin retrouve l'intégralité des pièces requises, notamment le passeport visé, le billet d’avion, le certificat médical et les badges d'identification.







Cette édition 2026 est marquée par l'intégration du Sénégal dans le programme saoudien Makkah Route Initiative (Route de la Mecque). Ce dispositif permet aux autorités saoudiennes de délocaliser les formalités d'immigration et de contrôle biométrique directement à l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Grâce à cette mesure, les pèlerins sénégalais seront dispensés de ces contrôles à leur arrivée en Arabie saoudite et pourront rejoindre leurs hôtels immédiatement après l'atterrissage. Le Sénégal devient ainsi le deuxième pays africain et le neuvième au monde à bénéficier de ce privilège.







Sur le plan logistique, la compagnie nationale Air Sénégal, chargée du convoyage, a introduit des mesures pour fluidifier la gestion des flux. Elle a gracieusement offert à chaque fidèle un kit de bagages standardisé, composé de deux valises de 23 kilos et d'un bagage cabine, tous aux couleurs nationales pour faciliter l'identification. Cette uniformisation vise à réduire les délais d'enregistrement et à sécuriser le transport des effets personnels des voyageurs.







Le quota alloué au Sénégal pour cette année s'élève à 12 860 pèlerins. Selon la Délégation générale, le processus administratif est très avancé puisque 12 700 visas ont déjà été régulièrement délivrés. La distribution des documents se poursuivra mercredi pour les pèlerins des deux premiers vols, avant de s'étendre progressivement à l'ensemble du contingent. Les autorités assurent que toutes les dispositions sont prises pour garantir un voyage spirituel dans des conditions de confort et de sécurité optimales.

