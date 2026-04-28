Innovation publique : Ousmane Sonko érige le Gov’athon en moteur de la transformation numérique

Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu, ce mardi 28 avril 2026, les lauréats du Gov’athon, un concours dédié à l'innovation au sein de l'administration. Lors de cette cérémonie, le chef du gouvernement a réaffirmé son ambition de faire de cet événement un levier majeur pour mobiliser la jeunesse sénégalaise autour des défis de la fonction publique. Il a salué l'audace et la créativité des jeunes porteurs de projets, capables de développer des solutions pertinentes avec des ressources limitées.







Le gouvernement s'engage à renforcer ce dispositif en impliquant davantage le ministère de la Fonction publique et celui du Numérique. L'objectif est de transformer les idées innovantes en services publics concrets. Ousmane Sonko a d'ailleurs insisté sur le caractère stratégique des technologies et de l'intelligence artificielle, avertissant que le numérique constitue désormais le socle de la souveraineté des États modernes. Les lauréats bénéficieront à ce titre d'un coaching de trois mois pour finaliser leurs solutions.





Un point marquant de cette édition est la forte représentation féminine parmi les gagnants, un signal d'équité salué par le Premier ministre comme un gage de développement futur. Le ministre de la Fonction publique, Olivier Boucal, a précisé que les solutions développées visent des secteurs prioritaires tels que la santé, l'agriculture et les transports. Il a martelé la volonté de l'État de passer du concept à l'application réelle : chaque solution doit devenir un service de proximité pour les usagers.







La Primature a également tenu à remercier les partenaires techniques pour la mise à disposition de laboratoires et d'infrastructures de pointe. En plus de l'accompagnement technique, un appui financier complémentaire est prévu pour les candidats ayant atteint un niveau de maturation avancé. À travers le Gov’athon, le Sénégal entend moderniser son appareil administratif pour le rendre plus efficace, plus agile et résolument tourné vers les besoins de demain.

