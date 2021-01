Tensions en vue: des transporteurs sénégalais menacent de s’attaquer aux Marocains établis à Dakar

Les transporteurs de marchandises de la liaison Dakar-Maroc-Dakar, coincés depuis le mois de mars en plein Sahara dans la frontière entre le Maroc et la Mauritanie, dans la zone tampon appelée Handahar, se sont donnés rendez-vous, ce vendredi devant les locaux de l’Ambassade du Maroc à Dakar, où ils ont tenu un sit-in. Ils accusent les autorités marocaines d’avoir pris leurs véhicules pleins de marchandises pour les conduire au niveau de leur douane.



Certains de leurs bagages ont été brûlés, d’autres volés selon eux. Désemparés, ces pères de familles lancent un cri de détresse aux Gouvernements du Sénégal et du Maroc à réagir à leur situation. Ils menacent de s’attaquer aux transporteurs, et commerçants marocains basés à Dakar, si les autorités ne réagissent pas.



« Nous, les transporteurs de l'axe Sénégal-Maroc, sommes victimes d’une certaine injustice. Nos véhicules ont été bloqués depuis le mois de mars en plein Sahara de la frontière entre le Maroc et la Mauritanie dans la zone tampon, appelé Handahar suite à la fermeture des frontières à cause de la Covid-19. Le temps que les frontières soient ouvertes, pour reprendre nos activités, le 22 novembre passé 2020, les Marocains sont venus à la frontière où ils ont trouvé nos véhicules garés. Ils ont brûlé nos bagages, d’autres ont été volés, et conduit nos véhicules dans le territoire marocains. Depuis, nous interpellons nos autorités sénégalais, ils n’ont pas réagi », martèle Vieux Tamsir Guissé porte-parole des transporteurs.



Très en colère contre les autorités, M. Guissé précise : « Khalil Seck, l’ambassadeur du Sénégal au Maroc a été saisi, le Directeur des Sénégalais de l’extérieur Amadou François Gaye, le ministre des Affaires étrangères, les chefs religieux, ont tous été informés. Nous sommes des soutiens de famille. Les marchandises des gens que nous transportons nous créent des problèmes chaque jour. Ces derniers font des publications dans les réseaux sociaux, nous traitent de voleurs. Nous n’avons jamais voulu en arriver là. Nous interpellons le Roi du Maroc, et le Président Macky Sall à réagir ».



Poursuivant ses propos, il ajoute : « Nous n’avons peur de rien. Qu’on nous mette en prison, mais nous allons faire face aux marocains marocains ici au Sénégal. Nous savons où se trouvent les transporteurs marocains, les commerçants marocains aussi. On est fatigués ».



Piquant une colère noir, Vieux Tamsir Guissé ne pouvait plus tenir debout. Il a piqué une crise et est tombé aussitôt en transe. Ces camarades se sont occupés de lui, jusqu’à ce qu’il a reprenne conscience.