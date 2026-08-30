Désenclavement et retour des déplacés en Casamance : le plaidoyer du député Guy Marius Sagna pour les axes de Kaguitt et Enampor

L'État du Sénégal doit intervenir pour désenclaver les localités de la région de Ziguinchor et organiser le retour des populations déplacées par le conflit en Casamance. L'appel a été lancé par le député Guy Marius Sagna, à la suite d'un déplacement effectué dans la commune de Nyassia.
S'exprimant sur l'état du réseau routier local, le parlementaire a qualifié le trajet de véritable épreuve. « Je suis passé par la route de Kaguitt pour rencontrer les populations de Bougnac. Et c'est vrai que c'est un calvaire comme celle de Enampor que de l'emprunter », a déclaré Guy Marius Sagna, affirmant que ces axes « méritent d'être goudronnés ».
Au-delà de l'infrastructure routière, le député a soulevé la situation humanitaire des réfugiés de la zone. Il a rappelé que « le 1er septembre 1992, les populations quittent le village de Bougnac » pour se disperser entre le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau, certaines personnes résidant toujours dans le village voisin de Kaguitt.
Face à la volonté de ces communautés de regagner leur terroir, le parlementaire interpelle directement les autorités. « Elles veulent retourner dans leur village à Bougnac. L'État doit réunir les conditions pour qu'elles puissent y retourner », a affirmé Guy Marius Sagna.
S'exprimant sur l'état du réseau routier local, le parlementaire a qualifié le trajet de véritable épreuve. « Je suis passé par la route de Kaguitt pour rencontrer les populations de Bougnac. Et c'est vrai que c'est un calvaire comme celle de Enampor que de l'emprunter », a déclaré Guy Marius Sagna, affirmant que ces axes « méritent d'être goudronnés ».
Au-delà de l'infrastructure routière, le député a soulevé la situation humanitaire des réfugiés de la zone. Il a rappelé que « le 1er septembre 1992, les populations quittent le village de Bougnac » pour se disperser entre le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau, certaines personnes résidant toujours dans le village voisin de Kaguitt.
Face à la volonté de ces communautés de regagner leur terroir, le parlementaire interpelle directement les autorités. « Elles veulent retourner dans leur village à Bougnac. L'État doit réunir les conditions pour qu'elles puissent y retourner », a affirmé Guy Marius Sagna.
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