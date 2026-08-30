Lutte contre la délinquance financière: la gendarmerie de Faidherbe saisit 47 760 000 francs CFA

La Brigade de Recherches de Dakar a placé en garde à vue, le 29 août à 06 heures, quatre individus de nationalité sénégalaise poursuivis pour « association de malfaiteurs, tentative d'escroquerie et détention de matières destinées à la contrefaçon de billets de banque ayant cours légal ». Selon un communiqué de la Gendarmerie nationale du Sénégal, l'opération s'inscrit dans le cadre de sa mission de lutte contre la criminalité financière.



L'intervention fait suite à un renseignement révélant l'existence d'un groupe en possession de coupures de billets de banque américains de 100 dollars noircis, à la recherche d'un « technicien susceptible de procéder à leur prétendu lavage moyennant une importante rémunération ». Un dispositif de surveillance et de filature a immédiatement été déployé par les forces de l'ordre.



Les investigations de la gendarmerie ont orienté les agents vers Diamniadio, puis à Toubab Dialaw, où les suspects avaient loué un appartement « devant servir de laboratoire pour le lavage des billets noirs ». Une intervention coordonnée sur les lieux a permis de neutraliser le réseau.



Lors de l'assaut, les gendarmes ont procédé à la saisie de ces billets noirs d'une contre-valeur totale estimée à 47 760 000 francs CFA, ainsi que de deux véhicules de marque Ford utilisés par les mis en cause.