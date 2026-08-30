Déclaration de Politique Générale : la société civile dénonce un « tintamarre » politique au détriment des urgences sociales

L’agitation politique et institutionnelle qui entoure l’organisation de la Déclaration de Politique Générale (DPG) du Premier ministre suscite de vives critiques au sein de la société civile. Selon le docteur Selly Ba, ce débat procédural constitue une diversion face aux attentes prioritaires des populations sénégalaises.



Intervenant sur la pertinence de cet exercice républicain, la chercheuse a exprimé ses réserves quant à la tournure prise par les échanges entre l'exécutif et le législatif. « C'est juste peut-être nous détourner de nos objectifs parce qu'il y a beaucoup de bavardage, de tintamarre autour de cette Déclaration de Politique Générale. Je ne vois pas l'intérêt d'en faire un débat dans ce pays où il y a tellement d'urgences », a déclaré le docteur Selly Ba ce dimanche dans Remue Menage.



Pour la spécialiste, la DPG doit se cantonner à son rôle premier : présenter les orientations, les réformes prioritaires et le cadre d'action du gouvernement pour accélérer le déploiement de la vision nationale à long terme. Elle regrette par ailleurs l'absence d'évaluation à la sortie des chefs de gouvernement successifs. « On ne peut pas aujourd'hui, et nous devons le refuser, qu'on nous livre des déclarations à n'en plus finir sans que le citoyen n'ait le pouvoir de mesurer où va le pays », a-t-elle martelé, appelant à instaurer une culture de la redevabilité.