« On ne peut pas changer les règles du jeu sans les acteurs du jeu » : Mamadou Kassé (APR) réclame un dialogue sur le calendrier électoral

L’absence de date officielle pour les prochaines élections territoriales suscite des interrogations au sein des états-majors politiques. Mamadou Kassé, secrétaire national aux affaires économiques et financières de l’Alliance pour la République (APR) et président du Conseil départemental de Tambacounda, soutient que le débat concerne principalement les conditions concrètes d'organisation du scrutin, exigeant une clarification préalable de la part des autorités.



Le responsable politique de l’APR pointe plusieurs prérequis non établis à ce jour, notamment la révision des listes électorales et la question des pièces d'identité. « Moi, j’ai vu que ma carte expire en décembre 2026. Si on va aux élections en janvier 2027, on y va dans quelles conditions ? », s’interroge Mamadou Kassé, précisant que cette situation concerne également de nombreux citoyens et militants.



L'éventualité d'un couplage des élections territoriales avec de futures législatives en cas de dissolution de l’Assemblée nationale constitue une autre source de préoccupation pour le dirigeant d'opposition. Mamadou Kassé souligne les divergences de nature entre les deux scrutins et s'interroge : « Comment les alliances vont se faire si effectivement on doit coupler deux élections qui ne sont pas de même nature ? ».



Tout en réaffirmant le respect du calendrier électoral comme principe républicain de l'APR, Mamadou Kassé prévient contre toute décision unilatérale. « On ne peut pas changer les règles du jeu sans les acteurs du jeu », a-t-il affirmé, appelant au rétablissement de la tradition de concertation politique au Sénégal. Malgré ce flou organisationnel, le président du Conseil départemental de Tambacounda assure que les formations politiques sont déjà en phase de préparation sur le terrain.