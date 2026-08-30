Infrastructures sportives : inauguration du nouveau siège de la Ligue Régionale de Football de Kaolack

Le Président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), Abdoulaye Fall, a procédé ce jour à l’inauguration du nouveau siège de la Ligue Régionale de Football de Kaolack. La réalisation de cet édifice a été entièrement financée par l'instance faîtière du football national.



Selon la FSF, cette infrastructure traduit la volonté de la Fédération de renforcer les équipements et d'accroître les capacités opérationnelles des structures régionales, au plus près des acteurs du football local.



À l'occasion de cette cérémonie, la Fédération a décerné une mention particulière à Thierno Kosso Diané, Président de la Ligue Régionale de Kaolack, également Président de la Ligue de Football Amateur (LFA) et deuxième Vice-Président de la FSF, pour son engagement constant en faveur du développement de la discipline dans la région.